Ученый объяснил, зачем птицы летят клином

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Главный научный сотрудник Зоологического института РАН, доктор биологических наук Владимир Паевский рассказал, почему некоторые птицы движутся клином, улетая на юг. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, долгое время у ученых не было четкого объяснения такого поведения пернатых. Лишь недавно появились результаты исследования английских орнитологов.

"Они прикрепили лесным ибисам GPS-передатчики, фиксирующие положение тела, и приборы, регистрирующие движения крыльев. Птиц выпустили на волю, а когда осенью они полетели на зимовку, с их датчиков были списаны данные. Выяснилось, что птицы старались лететь сзади и чуть сбоку от летящей впереди особи, чтобы поймать крылом поднимающиеся от нее вихревые потоки воздуха", – пояснил Паевский.

Ученый отметил, что птицы синхронизировали свои движения, чтобы ловить восходящие потоки воздуха и избежать нисходящих. Характер взмахов ибиса, который летел сзади ведущего менялся.

Орнитологи считают, что птицам легче лететь клином. Это позволяет им экономить силы. Но выгода в таком движении есть только у крупных птиц, а мелкие при полете имеют совершенно другой ритм.

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