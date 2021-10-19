Москвичам рассказали, где можно увидеть редких птиц осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В осенний период горожане могут увидеть вьюрков или юрков в московских природных парках. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы
"Вьюрки – яркие птицы, которых можно встретить на природных территориях столицы только осенью и весной. Это перелетные птицы распространены в Северной Евразии. Во время зимовки они могут улететь вплоть до берегов Средиземноморья", – говорится в сообщении.
Уточняется, что дальность миграции на юг этих певчих птиц зависит от доступности корма.
Жители столицы могут увидеть вьюрка только в пролете из-за их предпочтений в период гнездования. Эти птицы предпочитают больше таежные и хвойные леса с примесями березы и наличием полян, а также редких кустарников, говорится в материале.
Уточняется, что в момент пролета вьюрки предпочитают находиться преимущественно в широколиственных лесах, аллеях, лесополосах и в посадках.
В конце сентября специалисты Мосприроды провели "Летнюю утиную перепись". На природных территориях в 223 выводках появилась 1 тысяча 189 птенцов.
Также при переписи учитывались новорожденные птенцы озерной чайки, сизой чайки и крачки, которые входят в Красную книгу Москвы.
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