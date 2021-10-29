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Общество

21:17

Попова заявила об отсутствии необходимости закрывать границы РФ из-за COVID-19

общество

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России основное распространение коронавируса идет внутри страны, поэтому нет необходимости закрытия границ из-за пандемии. Об этом она сообщила в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

"На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи", – отметила она.

Попова пояснила, что все возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование, таким образом блокируются завозные случаи заражения.

"И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", – добавила она.

Ранее Анна Попова объяснила, что вакцинация и соблюдение санитарных требований в нерабочие дни позволят отпраздновать Новый год в привычном режиме.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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