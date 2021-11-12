В России предложили усилить наказание за задержки авиарейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержку рейсов. Соответствующее письмо направил замруководителя Росавиации Георгий Бахарев президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, сообщает газета "Известия".
"На рассмотрении Росавиации находится письмо Генпрокуратуры относительно недостатков нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров", – говорится в тексте документа.
По данным профильного ведомства, в законодательстве нет терминов "задержка авиарейса", "время отправления рейса" и "овербукинг".
Для устранения указанных недостатков у АЭВТ попросили представить предложения, предусматривающие установление ответственности авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах. В качестве аналога была приведена статья 14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии".
Санкции данной статьи предусматривают предупреждение или штраф 100 тысяч рублей для юридических лиц, За грубое нарушение закона может грозить штраф 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
В Минтрансе подчеркнули, что вопрос прорабатывается вместе с участниками рынка.
Ранее в трех столичных аэропортах фиксировались задержки или отмены рейсов. В частности, в ночь на 5 ноября в аэропорту Шереметьево задержали 3 вылета. При этом 13 рейсов отменили.
В воздушной гавани Домодедово сообщили о переносе времени вылета для 4 самолетов. Кроме того, 5 лайнеров там не взлетели вовсе. В свою очередь, во Внуково было известно о задержке 2 и отмене 6 рейсов.
Туристы из Новосибирска не могут улететь в Египет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: