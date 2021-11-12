В России предложили усилить наказание за задержки авиарейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержку рейсов. Соответствующее письмо направил замруководителя Росавиации Георгий Бахарев президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, сообщает газета "Известия".

"На рассмотрении Росавиации находится письмо Генпрокуратуры относительно недостатков нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров", – говорится в тексте документа.

По данным профильного ведомства, в законодательстве нет терминов "задержка авиарейса", "время отправления рейса" и "овербукинг".

Для устранения указанных недостатков у АЭВТ попросили представить предложения, предусматривающие установление ответственности авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах. В качестве аналога была приведена статья 14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии".

Санкции данной статьи предусматривают предупреждение или штраф 100 тысяч рублей для юридических лиц, За грубое нарушение закона может грозить штраф 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В Минтрансе подчеркнули, что вопрос прорабатывается вместе с участниками рынка.

Ранее в трех столичных аэропортах фиксировались задержки или отмены рейсов. В частности, в ночь на 5 ноября в аэропорту Шереметьево задержали 3 вылета. При этом 13 рейсов отменили.

В воздушной гавани Домодедово сообщили о переносе времени вылета для 4 самолетов. Кроме того, 5 лайнеров там не взлетели вовсе. В свою очередь, во Внуково было известно о задержке 2 и отмене 6 рейсов.

