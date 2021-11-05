Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Задержки и отмены авиарейсов фиксируются в трех столичных аэропортах. Такие данные представил сервис "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения затронули свыше 30 рейсов.

В частности, в аэропорту Шереметьево задержали 3 вылета. При этом 13 рейсов отменили.

В воздушной гавани Домодедово сообщили о переносе времени вылета для 4 самолетов. Кроме того, 5 лайнеров там не взлетят вовсе.

В свою очередь, во Внуково известно о задержке 2 и отмене 6 рейсов.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее около 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах. Больше всего корректировок случилось в Домодедово. Там задержали 7 рейсов и отменили 10.