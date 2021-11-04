Около 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

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Около 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего график скорректировали в Домодедово: там задержали 7 рейсов и отменили 10.

В Шереметьево задержали и отменили по 9 рейсов. В свою очередь во Внуково задержано 8 рейсов, а еще 5 отменено.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны и отменены 32 рейса. Такие данные были представлены столичными аэропортами.

А 2 ноября из-за затяжного тумана в Москве задержали или отменили свыше 200 рейсов. К вечеру это коснулось еще более 120 рейсов. Свыше 70 самолетов ушли на запасные аэродромы.

