Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

08:45

Около 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

транспорт город

Фото: Depositphotos/nmcandre

Около 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего график скорректировали в Домодедово: там задержали 7 рейсов и отменили 10.

В Шереметьево задержали и отменили по 9 рейсов. В свою очередь во Внуково задержано 8 рейсов, а еще 5 отменено.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны и отменены 32 рейса. Такие данные были представлены столичными аэропортами.

А 2 ноября из-за затяжного тумана в Москве задержали или отменили свыше 200 рейсов. К вечеру это коснулось еще более 120 рейсов. Свыше 70 самолетов ушли на запасные аэродромы.

В московских аэропортах задерживаются 49 рейсов, еще 17 отменены

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать