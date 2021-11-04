Свыше 30 авиарейсов задержаны и отменены в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются отмены и задержки вылетов самолетов. Такие данные представлены столичными аэропортами.

Как информирует сервис "Яндекс.Расписания", всего в трех воздушных гаванях корректировки расписания коснулись 32 рейсов.

Больше всего изменений случилось в аэропорту Домодедово. Там задержали 4 рейса, при этом 10 вылетов отменили.

В Шереметьево изменили время вылета для 4 самолетов. При этом 6 лайнеров там не взлетят вовсе.

В свою очередь, во Внуково 4 рейса задержали и еще 4 – отменили.

Причины корректировок не сообщаются.

Ранее плотный туман накрыл Москву. Из-за необычного природного явления утром 2 ноября в столичных аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов.