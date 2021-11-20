Жителей центра Израиля просят без особой надобности не выходить из дома из-за потоплений

Жителей центра Израиля просят без особой надобности не выходить из дома. Несколько городов затоплены. Под воду они ушли из-за сильных дождей.

Некоторые дороги пришлось перекрыть. Есть пострадавшие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.