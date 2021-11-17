Врач рассказал о самочувствии Саакашвили

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Врач глданской тюремной больницы Сандро Матешвили заявил, что продолжающий голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать медикаменты.

"Поскольку он не принимал никаких лекарств в течение последних трех дней, в лабораторных данных были отмечены изменения. Вчера пациент получил все прописанные лекарства, улучшились лабораторные данные, в том числе индекс калия", – цитирует медика РИА Новости.

По словам врача, здоровье Саакашвили стабильное.

До этого личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявлял, что состояние экс-президента Грузии является тяжелым, он не мог встать с постели, ему было трудно говорить.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния здоровья 8 ноября политик был переведен в тюремную больницу.

Позднее Европейский суд по правам человека отказал ему в переводе из тюремной больницы в частную клинику.

