Личный врач Саакашвили заявил, что политик находится в тяжелом состоянии

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Фото: TASS/Zuma/Ukrinform via ZUMA Wire
Состояние объявившего голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, тяжелое, он не смог встать с постели, ему трудно говорить. Об этом рассказал журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе.
"Сегодня первый день, когда он не смог встать с постели, у него очень сильная слабость и он лежит. Я посетил его в камере, потому что он не мог спуститься в комнату встреч", – приводит слова Кипшидзе РИА Новости.
По его словам, Саакашвили необходима срочная госпитализация. Ранее с таким же утверждением выступала и адвокат политика, и грузинские оппозиционеры.
В то же время в пенитенциарной службе Грузии заявили, что Саакашвили не нуждается в реанимации, а состояние его здоровья оценивается как стабильное. Там также отмечали, что экс-президент республики находится под постоянным наблюдением медперсонала.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния здоровья 8 ноября политик был переведен в тюремную больницу.
Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека отказал ему в переводе из тюремной больницы в частную клинику.
Саакашвили переведен в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья
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