Минюст Грузии рассказал о питании объявившего голодовку Саакашвили

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Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе рассказал, что бывший президент страны Михаил Саакашвили, который более месяца назад объявил голодовку в тбилисской тюрьме, питается кашами и пьет натуральные соки. Об этом сообщает РИА Новости.

"Изначально, при получении банковской карты, спустя два дня после заключения, он приобрел определенные продукты. Затем отказался от них и через некоторое время вновь согласился – взял разные каши и натуральные соки. Он принимает их в пищу и сейчас", – рассказал он в эфире "Рустави 2".

Брегадзе призвал адвокатов Саакашвили перестать лгать о состоянии здоровья их клиента. Он добавил, что все жизненные показатели бывшего президента в норме.

Ранее адвокат экс-президента Грузии Бека Басилая рассказал, что состояние находящегося в тюрьме Саакашвили ухудшается из-за объявленной голодовки. Он заявил, что Саакашвили силен, но дальнейший голод и недопуск врача спровоцируют серьезные проблемы со здоровьем.

Михаила Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, задержали 1 октября. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует его. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.