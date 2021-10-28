Премьер Грузии исключил возможность передачи Саакашвили Украине

28 октября, 22:48
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил возможность передачи экс-президента страны Михаила Саакашвили украинской стороне. Об этом он заявил в эфире телеканала IMEDI.
"Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку", – сказал Гарибашвили.
Михаила Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, задержали 1 октября. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует его. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
20 октября Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. Отмечалось, что новое обвинение выдвинули в тюрьме города Рустави.
Саакашвили сообщил, что не успел доесть хинкали перед задержанием
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