ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику

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Фото: depositphotos/Steve_Allen
Европейский суд по правам человека отказал Михаилу Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику.
Об этом сообщил министр юстиций Грузии Рати Брегадзе. Он отметил, что решение ЕСПЧ принял 10 ноября и в этот же день уведомил Тбилиси.
В суд с требованием перевезти Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику обратились представители политика. По их словам, в медучреждении, где сейчас находится экс-президент Грузии, не обеспечены должным образом его безопасность и здоровье.
"Страсбургский суд не удовлетворил указанное требование истца и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку", – приводит слова Брегадзе ТАСС.
В тюремную больницу Саакашвили был переведен 8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья.
Ранее Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. За три недели до этого, в день задержания, он объявил голодовку в тюрьме и заявил, что готов умереть. Спустя время политик согласился на госпитализацию, ему сделали переливание крови.
Саакашвили сообщил, что не успел доесть хинкали перед задержанием
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