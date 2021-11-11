Саакашвили принял решение прекратить голодовку

Фото: Special Penitentiary Service of Georgia via AP

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о прекращении голодовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика Николоза Гварамию.

"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", – озвучил юрист письмо бывшего грузинского лидера.

В октябре Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы, когда политик приехал в страну.

Экс-президент был направлен в тюрьму. После этого Михаил Саакашвили объявил голодовку и заявил, что готов умереть.

8 ноября бывшего грузинского лидера перевели в больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси. При этом ему было отказано в переводе в частную медицинскую клинику.

