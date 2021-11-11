Саакашвили принял решение прекратить голодовку

17:45
Фото: Special Penitentiary Service of Georgia via AP
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о прекращении голодовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика Николоза Гварамию.
"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", – озвучил юрист письмо бывшего грузинского лидера.
В октябре Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы, когда политик приехал в страну.
Экс-президент был направлен в тюрьму. После этого Михаил Саакашвили объявил голодовку и заявил, что готов умереть.
8 ноября бывшего грузинского лидера перевели в больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси. При этом ему было отказано в переводе в частную медицинскую клинику.
Саакашвили переведен в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья
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