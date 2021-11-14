Главврач тюремной больницы рассказала о самочувствии Саакашвили

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Главный врач тюремной больницы Манана Элефтерова рассказала о самочувствии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.

"Пациент Михаил Саакашвили проходит курс лечения в лечебном учреждении №18 с 8 ноября текущего года. Он находится под пристальным медицинским наблюдением. Проводятся все необходимые лабораторные исследования, он получает все назначенные медикаменты. Его жизни опасность не угрожает", – рассказала она.

До этого личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявлял, что состояние экс-президента Грузии является тяжелым, он не смог встать с постели, ему трудно говорить. По словам врача, политику необходима срочная госпитализация.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния здоровья 8 ноября политик был переведен в тюремную больницу.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека отказал ему в переводе из тюремной больницы в частную клинику.

