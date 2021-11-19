Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут в Австрии

В Австрии вакцинация от ковида станет обязательной с февраля. Об этом сообщил канцлер Александр Шалленберг.

Вводят меру потому, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает ухудшаться, несмотря даже на введенный локдаун для непривитых.

Заболеваемость продолжает расти, уже есть угроза для реанимационных отделений: они просто могут не справиться. Поэтому с 22 ноября до середины декабря в стране вводят национальный локдаун, который коснется и привитых, и переболевших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.