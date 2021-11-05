В Индонезии из-за наводнения погибли по меньшей мере шесть человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Об этом пишут иностранные информагентства.

Причиной бедствия стал сезон дождей. В результате реки вышли из берегов и затопили пять деревень. Местные СМИ сообщают, что стихия уже уничтожила более двух десятков домов. Спасатели пытаются оказать помощь жителям пострадавшего района, однако работы сейчас вести очень сложно из-за отключения энергии и блокировки дорог. Людей эвакуируют. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Индонезии продолжатся до февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

