Во Франции из инкассаторской машины украли несколько миллионов евро

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Во французском Лионе неизвестные похитили из инкассаторской машины несколько миллионов евро, сообщает "Газета.ру".

В материале говорится, что злоумышленники напали на фургон, когда он выехал из здания Банка Франции. Преступники заблокировали инкассаторов двумя автобусами и заставили открыть дверь, угрожая оружием.

Автомобили, на которых преступники скрылись с места, позднее обнаружили сгоревшими за пределами города.

По факту произошедшего проводится расследование.

В конце мая в Красноярске неизвестные совершили нападение на автомобиль инкассаторов. Все произошло в Кировском районе города на улице Щорса. В результате двое инкассаторов получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

