Задержан подозреваемый в афере на 41 млн рублей в пункте обмена валюты

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на 41 миллион рублей в пункте обмена валюты в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

По информации ГУ МВД по городу, 2 июля 2019 года правоохранителям рассказали об афере в обменном пункте. Директор организации хотел перевести средства в доллары и с сотрудниками службы инкассации прибыл на место.

Кассир пункта пересчитала деньги и оставила в кассе. Предпринимателя и инкассаторов попросили подождать снаружи, сказав, что нужной суммы в долларах нет, и валюту должны привезти по заказу.

Потерпевший прождал два часа. Он попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась запертой изнутри, а на звонки и стук никто не отвечал. Тогда выяснилось, что в помещении никого нет. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие выяснило, что преступление совершили сообщники. Один из них задержан 27 февраля в Балашихе. Вина 34-летнего мужчины доказана, он дал признательные показания.

В январе были задержаны двое мужчин, подозреваемых в хищении 91 миллиона рублей у фирмы под видом получения займа. Правоохранители завели дело о мошенничестве.