В Красноярске двое инкассаторов получили ранения в результате нападения

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В Красноярске неизвестные совершили нападение на автомобиль инкассаторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Известно, что нападение произошло в Кировском районе города на улице Щорса. В результате двое инкассаторов получили ранения.

"При совершении преступления два инкассатора были ранены", – подтвердили в МВД.

Там отметили, что пострадавшие были госпитализированы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

"Сотрудники полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю устанавливают обстоятельства нападения на машину инкассаторов", – добавили в пресс-службе.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Чехове. Несколько человек ударили сотрудника МВД по лицу.