В Дагестане ликвидировали шесть боевиков

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Шесть боевиков, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, ликвидировали в Дагестане.

Как сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), контртеррористическая операция прошла в Хасавюртовском районе.

Отмечается, что группа вооруженных людей находилась в лесном массиве к северу от поселка Гоксув. При попытке задержания боевики оказали сопротивление.

Ответным огнем они были убиты. По данным НАК, они были связаны с международной террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее троих боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге. На месте проведения операции были найдены оружие и боеприпасы.