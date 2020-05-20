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Происшествия

20 мая, 22:52

СМИ сообщили о задержании возможного преемника аль-Багдади

происшествия

Фото: ТАСС/Zuma\Dabiq

Иракская национальная разведка сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абдалы Кардаша, сообщает агентство INA.

"Сегодня был арестован террорист Абдель Насер Кардаш, который являлся претендентом на смену преступнику аль-Багдади", – сообщило агентство.

О ликвидации Абу Бакра аль-Багдади заявил президент США Дональд Трамп в октябре 2019 года. В операции участвовали восемь вертолетов США и группа военных. Они подверглись обстрелу. Тогда американцам удалось освободить 11 детей, обошлось без пострадавших.

Ликвидацию лидера ИГ также подтверждали иракские и американские военные. Министерство обороны США опубликовало видео с места проведения спецоперации.

Трамп заявил, что аль-Багдади хотел скрыться с базы в подземном тоннеле. Президент США также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в подготовке операции и выразил поддержку сирийским курдам.

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