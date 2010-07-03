Эрдоган сообщил о задержании жены лидера ИГ аль-Багдади

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о задержании жены, сестры и зятя ликвидированного главаря запрещенной на территории России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

"Мы поймали и его жену, и сестру, и зятя. Я говорю это сегодня впервые. Мы поймали их на сирийской территории", – приводит слова Эрдогана ТАСС.

По его словам, США начали "серьезную медиакампанию в свою пользу после того, как аль-Багдади подорвал себя в тоннеле", а Турция, в свою очередь, "не кричит о поимке его жены".

Эрдоган отметил, что страна и дальше будет противодействовать терроризму, а "нынешние контртеррористические мероприятия республики эффективны как никогда".

О ликвидации Абу Бакра аль-Багдади ранее заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, в операции участвовали восемь вертолетов США и группа военных. Они подверглись обстрелу. Тогда американцам удалось освободить 11 детей, обошлось без пострадавших.

Трамп заявил, что аль-Багдади хотел скрыться с базы в подземном тоннеле и подорвал себя в безвыходной ситуации. Президент США также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в подготовке операции и выразил поддержку сирийским курдам.

По словам Дональда Трампа, российские военные не знали об операции, однако разрешили пролет над территорией Сирии. Американский лидер уточнил, что технические средства позволили ему наблюдать операцию в реальном времени непосредственно в Белом доме.

Ликвидацию лидера ИГ также подтверждали иракские и американские военные. Министерство обороны США опубликовало видео с места проведения спецоперации.

Видео: Washington Post / youtube.com

На нем запечатлено здание, расположенное в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. В помещении, как уточнили американцы, находился аль-Багдади. Его с нескольких сторон обступили люди, а боевики террористической группировки открыли огонь по солдатам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии прокомментировал информацию о ликвидации лидера ИГ. Представитель главы государства заявил, что если данные подтвердятся, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

31 октября сообщения о гибели Абу Бакра аль-Багдади подтвердили в ИГ и назвали имя его "приемника".