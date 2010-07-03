В ИГ подтвердили, что их главарь аль-Багдади мертв

Фото: youtube.com/france24

Запрещенная на территории РФ террористическая группировка ИГ подтвердила ликвидацию главаря Аль-Багдади и назвала имя его "преемника", сообщили РИА Новости.

По данным информагентства, место лидера займет Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

Первые сообщения о ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади появились несколько лет назад. Информацию об этом ранее подтвердил президент США Дональд Трамп.

По его словам, в операции участвовали восемь вертолетов США и группа военных. Они подверглись обстрелу. Тогда американцам удалось освободить 11 детей, обошлось без пострадавших.

Трамп заявил, что аль-Багдади хотел скрыться с базы в подземном тоннеле и подорвал себя в безвыходной ситуации. Президент США также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в подготовке операции и выразил поддержку сирийским курдам.

По словам Дональда Трампа, российские военные не знали об операции, однако разрешили пролет над территорией Сирии. Американский лидер уточнил, что технические средства позволили ему наблюдать операцию в реальном времени непосредственно в Белом доме.

Ликвидацию лидера ИГ также подтверждали иракские и американские военные. Министерство обороны США опубликовало видео с места проведения спецоперации.

Видео: Washington Post / youtube.com

На нем запечатлено здание, расположенное в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. В помещении, как уточнили американцы, находился аль-Багдади. Его с нескольких сторон обступили люди, а боевики террористической группировки открыли огонь по солдатам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии прокомментировал информацию о ликвидации лидера ИГ. Представитель главы государства заявил, что если данные подтвердятся, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.