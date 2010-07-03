Опубликовано видео операции по уничтожению аль-Багдади

Видео: Washington Post / youtube.com

Министерство обороны США опубликовало первые видео и фото операции по ликвидации главаря запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

На записи запечатлено здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как строение с нескольких сторон обступают люди.

"Этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", – цитирует РИА Новости генерала Кеннета Маккензи. По его словам, в видео также показано, как "боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха".

27 октября Дональд Трамп объявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. По словам лидера США, преступника уничтожили на северо-востоке Сирии. Трамп в подробностях описал журналистам, как, по его мнению, все происходило. Аль-Багдади при приближении американских военных якобы впал в ужас и разрыдался. Служебные собаки настигли террориста в туннеле, он взорвал жилет на себе, убив себя и троих детей. Его тело оказалось обезображено взрывом и обломками туннеля, но ДНК-анализ позволил установить, что это был Абу-Бакр аль-Багдади. Останки преступника были захоронены в море.

Отметил Трамп и российских военных, которые оказали коллегам серьезную помощь, пропустив американские вертолеты над контролируемой ими территорией Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что, если эти данные подтвердятся, то можно говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом. Песков заметил, что новость о ликвидации аль-Багдади не может вызвать негативной реакции российских властей.

