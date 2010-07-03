Минобороны опровергло обстрел российского военного патруля в Сирии

Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

Российские военные не попадали под обстрел в Сирии, заявили в ТАСС со ссылкой на представителя российского Центра по примирению враждующих сторон при министерстве обороны РФ.

По информации источника, рядом с российскими бронеавтомобилями взорвали неустановленное устройство. Сообщается, что среди военных из России нет пострадавших, техника также в порядке.

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы не соответствует действительности", – подчеркнули в Центре по примирению сторон.

Неизвестное безоболочное устройство взорвали с целью сорвать встречу военных России и Турции, считает военный. Тем не менее, по его словам, встреча все-таки состоялась и прошла в плановом режиме.

Ранее 29 октября в СМИ появилось сообщение об обстреле колонны российской военной полиции в Сирии. Столкновение якобы произошло на северо-западе сирийской провинции Хасеке.

Ранее стало известно, что в Сирию перебросили 300 российских военных полицейских. По существующим договоренностям, они будут обеспечивать безопасность мирного населения и поддерживать правопорядок.