Минобороны РФ не получало достоверных данных о ликвидации главаря ИГ

18:20
Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS
У Минобороны РФ нет достоверных сведений о ликвидации американцами главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. В ведомстве сомневаются в реальности операции, заявил его официальный представитель Игорь Конашенков.
По его словам, говорящих об участии в ликвидации становится больше, распространяются противоречивые детали операции. Доверия это не вызывает, отметил представитель Минобороны.
"Нам неизвестно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции", – цитирует его ТАСС.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев считает, что любое ослабление террористической угрозы можно только приветствовать. Но его смущает, что новости об уничтожении аль-Багдади появляются уже в шестой раз.
Кроме того, Косачев подчеркнул, что противодействие терроризму подразумевает не только физическое уничтожение его лидеров. Это также предполагает сопряжение сил в поле, отсечку финансовых источников и противодействие распространению идеологии экстремизма. Такие задачи странам следует решать вместе, а не по одиночке.
В мировых СМИ регулярно появляются сообщения об уничтожении аль-Багдади. Их публиковали, в частности, в 2014, 2015, 2016 годах.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее важной вехой в борьбе с террором. Однако он напомнил, что окончательная победа над ИГ пока не одержана.
"Вместе с нашими партнерами по коалиции мы будем стремиться раз и навсегда положить конец варварским и кровавым деяниям ИГ", – написал Джонсон в микроблоге в Twitter.
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила, что ликвидация аль-Багдади не отменяет необходимости активно бороться против экстремистской группировки. Франция продолжит борьбу против ИГ со своими партнерами, заявила она в Twitter.
Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил ликвидацию аль-Багдади. Множество боевиков и подручных главаря группировки уничтожены, добавил он. Освобождены 11 маленьких детей, они не пострадали. Американский лидер поблагодарил за помощь Россию, Турцию, Сирию и Ирак.
Ликвидацию аль-Багдади подтверждали также высокопоставленный источник в иракской разведке и американские военные.
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