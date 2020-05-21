Боевики ИГ активизировали вылазки в Сирии на фоне пандемии – Захарова

16:51
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" воспользовались пандемией коронавируса для активизации действий на северо-востоке Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в период с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований в провинциях Дейр-эз-Зори и Ракка. Свыше 20 человек было убито, около 40 – ранено, отметила Захарова.
Она обратила внимание на вызывающие беспокойство министерства сообщения о побеге семи боевиков из тюрьмы при лагере внутриперемещенных лиц Аль-Хауль.
"Все эти факты лишний раз подтверждают, что оккупирующие Заевфратье Соединенные Штаты Америки и их союзники не заботятся о гражданском населении, о поддержании безопасности и о других действительно важных вопросах", – цитирует представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости.
20 мая Иракская национальная разведка сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера ИГ Абдалы Кардаша. О ликвидации главаря Абу Бакра аль-Багдади стало известно от президента США Дональда Трампа в октябре 2019 года. В операции участвовали восемь вертолетов США и группа военных.
Ликвидацию лидера ИГ подтверждали иракские и американские военные. Минобороны США опубликовало видео с места проведения спецоперации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: