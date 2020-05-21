Боевики ИГ активизировали вылазки в Сирии на фоне пандемии – Захарова

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Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" воспользовались пандемией коронавируса для активизации действий на северо-востоке Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в период с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований в провинциях Дейр-эз-Зори и Ракка. Свыше 20 человек было убито, около 40 – ранено, отметила Захарова.

Она обратила внимание на вызывающие беспокойство министерства сообщения о побеге семи боевиков из тюрьмы при лагере внутриперемещенных лиц Аль-Хауль.

"Все эти факты лишний раз подтверждают, что оккупирующие Заевфратье Соединенные Штаты Америки и их союзники не заботятся о гражданском населении, о поддержании безопасности и о других действительно важных вопросах", – цитирует представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости.

20 мая Иракская национальная разведка сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера ИГ Абдалы Кардаша. О ликвидации главаря Абу Бакра аль-Багдади стало известно от президента США Дональда Трампа в октябре 2019 года. В операции участвовали восемь вертолетов США и группа военных.

Ликвидацию лидера ИГ подтверждали иракские и американские военные. Минобороны США опубликовало видео с места проведения спецоперации.