США выделят до 1,5 млн долларов на "поддержку демократии" в Сирии

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Бюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда собирается выделить до 1,5 миллиона долларов на проекты в "поддержку демократии, прав человека и верховенства закона в Сирии", сообщает RT.

В документе говорит, что целью Бюро является поддержка программ по предотвращению межобщинных конфликтов, защите гражданского пространства и поощрении усилий по укреплению правосудия с помощью взаимодействия с гражданским обществом Сирии.

В Госдепе хотят оказать содействие активистам, создать союзы и объединения, предоставить правозащитную помощь. Также в США хотят укрепить взаимодействие общества с местными властями.

Отмечается, что упор должен быть сделан на разрешении текущих и давно назревших проблем, порожденных в результате насильственной борьбы, ненадлежащего управления и ощущением предательства со стороны бывших соседей.

Выделенные средства рассчитаны также на юридическую помощь сирийцам в решении проблем, связанных с имуществом и незаконным содержанием под стражей.

В Госдепе надеются, что реализуемые проекты приведут к долгосрочным реформам в стране.

Ранее сообщалось о намерениях Госдепартамента США укрепить потенциал высших учебных заведений для предотвращения передачи секретных технологий государствам, "распространяющим ядерное оружие". Штаты причисляют к этим странам Россию, КНДР, Иран, Китай и Сирию.