Эрдоган пригрозил военными мерами против армии Сирии

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет закрывать глаза ан нападения правительственной армии Сирии и террористов на северо-восточные регионы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы больше не будем терпеть продолжения нападений, которые нарушают наши договоренности по зоне безопасности. Если режим и террористическая организация не будут взяты под контроль, мы предпримем шаги", – заявил турецкий лидер.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась на фоне столкновения группировки Хайят Тахрир аш-Шам (организация запрещена в РФ) и правительственных войск Сирии. Сообщалось, что под огонь сирийских военных также попали турецкие, которых в регионе не должно было быть.

Замедлить конфликт удалось после встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Стороны подписали документ о сотрудничестве и договорились о совместном патруле трассы М-4.

