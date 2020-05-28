СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Чехове

15:50
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления и применения насилия в отношении представителей власти в подмосковном Чехове, сообщает Агентство "Москва".
Следователи и криминалисты устанавливают личности всех присутствующих, а также роли каждого в совершенных преступлениях.
Инцидент произошел 25 мая. В полицию сообщили о стрельбе у одного из домов. Правоохранители сразу же прибыли на место происшествия, где обнаружили пятерых молодых людей. Затем к ним присоединилось еще около 20 человек. Они находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно.
На требования полиции предъявить документы те отвечали отказом. Нарушители правопорядка стали выкрикивать в адрес сотрудников оскорбления в форме грубой нецензурной брани. Несколько человек ударили полицейского по лицу.
Отмечается также, что следствие ходатайствовало о передаче из органов полиции в производство следственного отдела по Чехову уголовного дела о хулиганстве, возбужденного в отношении стрелявшего в воздух мужчины.
Накануне сообщалось, что шестерых жителей Чехова задержали за нарушение тишины и стрельбу из охолощенного автомата. Оружие в настоящее время отправлено на экспертизу.
На пятерых жителей будет наложена административная ответственность. В отношении одного из зачинщиков возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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