СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Чехове

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления и применения насилия в отношении представителей власти в подмосковном Чехове, сообщает Агентство "Москва".

Следователи и криминалисты устанавливают личности всех присутствующих, а также роли каждого в совершенных преступлениях.

Инцидент произошел 25 мая. В полицию сообщили о стрельбе у одного из домов. Правоохранители сразу же прибыли на место происшествия, где обнаружили пятерых молодых людей. Затем к ним присоединилось еще около 20 человек. Они находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно.

На требования полиции предъявить документы те отвечали отказом. Нарушители правопорядка стали выкрикивать в адрес сотрудников оскорбления в форме грубой нецензурной брани. Несколько человек ударили полицейского по лицу.

Отмечается также, что следствие ходатайствовало о передаче из органов полиции в производство следственного отдела по Чехову уголовного дела о хулиганстве, возбужденного в отношении стрелявшего в воздух мужчины.

Накануне сообщалось, что шестерых жителей Чехова задержали за нарушение тишины и стрельбу из охолощенного автомата. Оружие в настоящее время отправлено на экспертизу.

На пятерых жителей будет наложена административная ответственность. В отношении одного из зачинщиков возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".