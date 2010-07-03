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Происшествия

12:35

Грабитель банка в Екатеринбурге убил пытавшегося задержать его посетителя

происшествия криминал

Фото: телеграм-канал Подъем

Вооруженный грабитель банка в Екатеринбурге убил попытавшегося задержать его клиента финансовой организации. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"В финансовое учреждение ворвался неизвестный с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и потребовал у работников банка деньги. Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину", – отметили в полиции.

Нападавший был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками частной охранной организации. По предварительным данным, грабителем оказался 37-летний местный житель. В настоящее время устанавливается его причастность к другим преступлениям.

Ранее Росгвардия разработала проект федерального закона, согласно которому инкассаторы и охранники Сбербанка смогут задерживать правонарушителей, попытавшихся завладеть деньгами.

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