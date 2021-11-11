Туристы из Новосибирска не могут улететь в Египет

Новосибирские туристы не могут вылететь на отдых в Египте. Вылет в Шарм-эль-Шейх задерживается уже больше чем на 15 часов. Все из-за неисправности самолета. Судно обещают починить в ближайшее время. Вылет намечен на 12:00. Транспортная прокуратура уже начала проверку.

А екатеринбургские туристы, наоборот, не могут из Египта улететь. Они провели в аэропорту Хургады больше 20 часов. Авиакомпания объясняет такую задержку поломкой самолета. Отдыхающие должны вернуться домой во второй половине дня.

В Коми отец закрыл ребенка в машине, а сам ушел в столовую. Через несколько минут авто задымилось. Когда папа вернулся, машину тушили пожарные. Ребенка успели достать из салона и передать медикам. Сейчас малыш в реанимации с ожогами. Отец рассказал, что решил не будить сына, а машину оставил заведенной. И не ожидал, что такое случится.

Все уже привыкли к доставке еды домой за считанные минуты, но только не те, кто живет не на Чукотке. Продукты там возят вот такими огромными контейнерами, а уложиться в срок все равно не успевают. В начале осени доставки задержали из-за глобального кризиса логистики. Грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в гаванях Владивостока скопились контейнеры для дальневосточных регионов. К концу ноября власти планируют выйти на плановые объемы завоза всех грузов.

В Хабаровском крае разгулялся циклон. Поселки заваливает мокрым снегом. Из-за сильного ветра без света остались три тысячи человек. На побережье Охотского моря шторм еще сильнее. На дорогах гололедица, из-за нее отменили два десятка автобусных рейсов. Пока остается закрытым движение по участках некоторых трасс. На юге Сахалина машина с людьми начала тонуть в реке. Водитель, судя по всему, решил пересечь водоем, но не учел резкого подъема уровня воды. Сильнейшие дожди в регион принес циклон. Сообщается, что людей успели спасти. Никто не пострадал.

Жителям Владивостока снова повезло. После шторма все побережье завалило морскими деликатесами. И местные побежали на пляж за добычей. Мидии и гребешки складывают в ведерки и пакеты руками и чуть ли не лопатами.