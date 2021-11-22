В Европе отменяют рождественские ярмарки из-за COVID-19

До открытия рождественских ярмарок в Европе осталась неделя. Однако вирусологи утверждают, что устраивать гуляния из-за ситуации с коронавирусом нельзя.

В Мюнхене рождественскую ярмарку уже отменили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

