Инкассаторская машина попала в ДТП на юге столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге города инкассаторская машина попала в аварию. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, на улице Большой Тульской, доме 13, инкассаторский автомобиль попал в аварию", – говорится в заявлении. Уточняется, что на место ДТП прибыли полицейские, которые охраняют деньги в машине.

Данных о том, пострадал ли кто-то в результате происшествия, сейчас нет.

Ранее в ГИБДД назвали самые опасные магистрали Москвы. По словам эксперта, наибольшую опасность представляют МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект.

Кроме того, автомобиль перевернулся на Сущевском Валу. Ехавшие сзади машины успели затормозить.