В ГИБДД назвали самые опасные магистрали Москвы

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Врио начальника управления ГИБДД по Москве Алексей Диокин назвал самые опасные дорожные магистрали столицы. Об этом сообщает ТАСС по итогам пресс-конференции специалиста.

По словам эксперта, наибольшую опасность представляют МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект.

При этом Диокин заявил о сокращении числа погибших в авариях на дорогах столицы. За последние девять месяцев, по его словам, жертвами ДТП стали более 250 человек, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

"За девять месяцев у нас в городе зарегистрировано 5 536 ДТП, в которых 255 человек погибли, 6 279 получили ранения. За этими цифрами стоит тенденция к сокращению основных показателей аварийности", – отметил представитель ГИБДД.

Такую динамику Алексей Диокин объяснил двумя факторами – меньшим числом машин из-за весенних ограничительных мер по коронавирусу и действиями городских служб по снижению аварийности.

Ранее стало известно, что в столице планируют разработать ряд мер для поэтапного снижения числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры объявили, что разработали способ повлиять на восемь основных параметров аварийности.

