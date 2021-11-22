Свыше 20 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в штате Висконсин – СМИ

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Водитель въехал в толпу на рождественском параде в американском штате Висконсин. Об этом пишет Milwaukee Journal Sentinel.

По информации СМИ, инцидент произошел в городе Уокешо.

Как рассказали очевидцы, наезд случился в концовке мероприятия. Водитель внедорожника на полной скорости промчался в сторону последних участников парада.

"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", – заявил очевидец.

По информации телеканала TMJ4, в результате случившегося пострадали свыше 20 человек. Такие данные привели в местной полиции.

Ранее автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках в американском Техасе. В результате случившегося пострадали 29 человек.