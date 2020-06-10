Автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене

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В Мюнхене неизвестные на легковом автомобиле въехали в группу людей. После этого они вышли из машины и начали избивать прохожих, сообщает ТАСС.

Отмечается, что один из нападавших в потасовке использовал нож. В результате происшествия пострадали как минимум 3 человека.

Известно, что злоумышленникам удалось скрыться. В настоящее время их автомобиль разыскивается.

В местной полиции заявили, что данный инцидент являлся "целенаправленной атакой".

Ранее сообщалось о том, что в Сиэтле автомобиль въехал в толпу митингующих. После этого водитель вышел из машины и начал стрелять по собравшимся. В результате этого пострадал один человек, он был госпитализирован.