Автомобиль въехал в толпу людей в Иерусалиме

Автомобиль въехал в толпу людей в Иерусалиме, сообщает РИА Новости. В результате пострадали 14 человек. 12 из них получили легкие ранения, один – средней тяжести, еще один находится в критическом состоянии.

По данным местных СМИ, ЧП произошло в районе первого иерусалимского железнодорожного вокзала, где находятся ночные заведения города.

Водитель скрылся с места происшествия. Полиция Израиля расследует случившееся как террористический акт.

На прошлой неделе теракт произошел на юге Лондона в районе Стретем. Сообщалось, что вооруженный тесаком человек напал на прохожих. Также на его груди были привязаны канистры, напоминавшие взрывное устройство. По данным полиции, нападавший был застрелен правоохранителями.

Известно, что в результате происшествия пострадали три человека. За нападение в Лондоне ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая организация ИГ.