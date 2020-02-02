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В мире

18:21

Теракт произошел на юге Лондона

происшествия за рубежом

Фото: соцсети

На юге Лондона произошел теракт, сообщает ТАСС. Несколько человек получили ножевые ранения.

По данным полиции, нападавший застрелен правоохранителями. Уточняется, что все произошло на юге британской столицы – в районе Стретем. Обстоятельства случившегося выясняются.

"На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, этот инцидент был объявлен связанным с терроризмом", – говорится в Twitter Metropolitan Police.

Посольство России в Лондоне уточняет, нет ли среди пострадавших россиян.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали фотографии мужчины, застреленного полицейскими, и видео с места событий.

На кадрах видно, как несколько полицейских с оружием подходят к лежащему на земле мужчине, а затем отбегают от него. По данным британских СМИ, такие действия связаны с тем, что на нападавшем могло быть взрывное устройство или его муляж.

Видео: телеграм-канал Mash

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател пообещала ужесточить антитеррористическое законодательство. В ведомстве подчеркнули, что в качестве некоторых мер по усилению контроля Великобритании в отношении терроризма станут жесткие приговоры, прекращение досрочного освобождения и пересмотр действий осужденных.

Ведомство также намерено добиться введения 14-летнего срока в качестве минимального за тяжкие преступления террористического характера. Пател уточнила, что теракт в 2019 году показал существующий на самом деле контроль за причастными к терроризму.

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