В Британии пообещали ужесточить антитеррористическое законодательство

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Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател пообещала ужесточить антитеррористическое законодательство, передает RT.

В ведомстве подчеркнули, что в качестве некоторых мер по усилению контроля Великобритании в отношении терроризма станут жесткие приговоры, прекращение досрочного освобождения и пересмотр действий осужденных.

Ведомство также намерено добиться введения 14-летнего срока в качестве минимального за тяжкие преступления террористического характера. Пател уточнила, что теракт в 2019 году показал существующий на самом деле контроль за причастными к терроризму.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отказаться от практики условно-досрочного освобождения для террористов. Он заявил, что необходимо обеспечить "адекватные тюремные сроки" для опасных преступников.

29 ноября 2019 года мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, несколько человек получили ранения. Злоумышленника застрелили прибывшие полицейские. За нападение взяла на себя ответственность террористическая группировка ИГ (запрещена на территории РФ).

