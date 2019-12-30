Задержанный за подготовку терактов в Петербурге арестован

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Задержанный за подготовку терактов в Петербурге перед Новым годом арестован. Об этом сообщает ТАСС.

Дзержинский районный суд Петербурга в понедельник заключил под стражу местного жителя Георгия Чернышева, которого ранее задержали за подготовку к терактам.

"Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева", – заявили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее сообщалось, что предотвратить теракты в северной столице России удалось благодаря информации, полученной из США. У двух задержанных россиян были изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Мужчин обвиняют по статьям "Приготовление к теракту" и "Участие в деятельности террористической организации".

Подозреваемые впоследствии дали признательные показания. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предотвращение теракта в Петербурге говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США.

