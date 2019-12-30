В Кремле прокомментировали предотвращение теракта в Санкт-Петербурге

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Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге свидетельствует о результативности работы спецслужб США и России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Предотвращение теракта в Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США", – приводит слова Пескова РИА Новости.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России задержанные ранее по подозрению в подготовке теракта в праздники в Санкт-Петербурге, дают признательные показания.

У подозреваемых изъяли улики, которые подтверждают то, что они готовили теракты.

29 декабря стало известно, что предоставленная США информация помогла ФСБ задержать двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

Владимир Путин по телефону поблагодарил за оперативную информацию Дональда Трампа. Президенты РФ и США также обсудили "комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес".

В декабре сообщалось, что с начала года спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов. В ноябре Путин заявил, что за 9 месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Президент обратил внимание, что хороших результатов удалось добиться и по другим направлениям работы, в частности в противодействии зарубежным спецслужбам.