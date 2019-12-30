Задержан подозреваемый во взрыве гранаты для страйкбола в подъезде дома в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве полицейские здержали мужчину, который взорвал в подъезде гранату для игры в страйкбол. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Инцидент случился на улице генерала Тюленева еще в пятницу, однако известно о нем стало только сейчас.

Жильцы дома сообщили о хлопке в подъезде. Позже выяснилось, что неизвестный взорвал там страйкбольную гранату.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время подозреваемого уже задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее полицейские задержали угрожавшего взорвать гранату пассажира рейса Москва – Краснодар. Злоумышленник сообщил о взрывном устройстве в его ручной клади.