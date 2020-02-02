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В мире

02 февраля, 19:23

Два человека пострадали в теракте на юге Лондона

происшествия за рубежом

Фото: AP/Victoria Jones

В результате теракта на юге Лондона ранены два человека, передает ТАСС. Посольство России в британской столице находится на связи с полиций. Уточняется, нет ли среди пострадавших россиян.

Агентство Association Press со ссылкой на очевидца сообщает, что человек, напавший на людей, был вооружен тесаком, а на его груди были привязаны канистры, напоминавшие взрывное устройство.

"Я переходил улицу, когда увидел человека с тесаком и с канистрами серебристого цвета у него на груди, за которым, как я понимаю, гнался полицейский в гражданской одежде. Потому мужчину с ножом застрелили, а я побежал в библиотеку и укрылся там", – рассказал свидетель.

Телеканал Sky News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщает, что теракт в Лондоне связан с исламизмом.

Район, где все произошло, остается оцепленным. Прилегающие улицы к месту происшествия перекрыты.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим. Он также поблагодарил экстренные службы за оперативную реакцию на инцидент.

Соболезнования выразил также мэр Лондона Садик Хан. Он подчеркнул, что находится в тесном контакте с полицией.

Ранее сообщалось, что в районе Стретем произошел теракт. Несколько человек получили ножевые ранения. По данным полиции, нападавший застрелен правоохранителями.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали фотографии мужчины, застреленного полицейскими, и видео с места событий. На кадрах видно, как несколько полицейских с оружием подходят к лежащему на земле мужчине, а затем отбегают от него. По данным британских СМИ, такие действия связаны с тем, что на нападавшем могло быть взрывное устройство или его муляж.

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