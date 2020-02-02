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В мире

02 февраля, 22:15

В Лондоне уточнили число пострадавших в теракте

происшествия за рубежом

Фото: AP/Alberto Pezzali

Три человека пострадали в результате теракта, совершенного на юге Лондона, сообщает ТАСС. Медики подчеркнули, что всех троих доставили в больницу.

Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии. Ранения женщины оказались не такими серьезными – ее жизни ничего не угрожает. Еще один человек был легко ранен осколками стекла, разлетевшимися после выстрелов полиции.

Также стало известно, что на террористе был надет пояс смертника, который оказался муляжом. В Скотленд-Ярде отмечают, что злоумышленник действовал под влиянием исламистских идей.

Ранее сообщалось о двоих пострадавших. Теракт произошел в районе Стретем. По данным полиции, нападавший застрелен правоохранителями.

Агентство Association Press со ссылкой на очевидца сообщает, что человек, напавший на людей, был вооружен тесаком, а на его груди были привязаны канистры, напоминавшие взрывное устройство.

Район, где все произошло, остается оцепленным. Прилегающие улицы к месту происшествия перекрыты.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим. Он также поблагодарил экстренные службы за оперативную реакцию на инцидент.

Соболезнования выразил также мэр Лондона Садик Хан. Он подчеркнул, что находится в тесном контакте с полицией.

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