ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне – СМИ

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Запрещенная в России террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне. Об этом сообщает "Интерфакс".

По информации ряда СМИ, ИГ назвало совершившего атаку человека одним из своих бойцов.

Теракт произошел в воскресенье на юге Лондона в районе Стретем. Сообщалось, что вооруженный тесаком человек напал на прохожих. Также на его груди были привязаны канистры, напоминавшие взрывное устройство. По данным полиции, нападавший был застрелен правоохранителями.

Известно, что в результате происшествия пострадали три человека. По словам медиков, все они были доставлены в больницу. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.