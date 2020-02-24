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В мире

17:35 (обновлено 24.02.2020 19:06)

Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в Германии

происшествия за рубежом

Автомобиль протаранил толпу на карнавале в Германии

Машина въехала в толпу зрителей на параде в Германии, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в немецком городе Фолькмарзене. По последним данным, пострадали более 30 человек, треть получила серьезные повреждения. Ранее говорилось о 10 пострадавших и уточнялось, что среди них есть дети. Нападавший задержан.

В начале февраля автомобиль въехал в толпу людей в Иерусалиме. Пострадали 14 человек, 12 из них получили легкие ранения, один – средней тяжести, еще один был в критическом состоянии. Полиция Израиля начала расследовать ЧП как террористический акт.

Еще один теракт случился на юге Лондона. Несколько человек получили ножевые ранения. Нападавший был застрелен правоохранителями.

Пострадали три человека. Ответственность за нападение на себя взяла запрещенная в России террористическая организация ИГ.

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