Машина въехала в толпу в центре Токио

На одной из центральных улиц Токио автомобиль на полном ходу влетел в толпу людей на тротуаре. Травмы различной степени тяжести получили семь человек, сообщает "Комсомольская правда".

За рулем находился 79-летний водитель, который перепутал педали. По словам пенсионера, он осознал, что произошло, только когда уже совершил наезд.

Пострадавших госпитализировали. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

В начале января 21-летний молодой человек из Осаки намеренно въехал в людей, гулявших на узкой улочке в центре Токио. Полицейским он заявил, что это был теракт "ради возмездия за смертную казнь".