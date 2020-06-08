В Сиэтле автомобиль въехал в толпу митингующих

Мужчина на машине врезался в толпу протестующих, а затем начал стрелять

В Сиэтле, штате Вашингтон, мужчина на легковом автомобиле въехал в толпу участников митинга против расизма. Затем водитель вышел из машины и начал стрелять по собравшимся, сообщает "Экспресс газета".

В результате стрельбы ранен человек, его госпитализировали. Злоумышленника задержали. Сейчас правоохранители уточняют детали инцидента, личность стрелявшего и его мотивы пока не раскрываются.

Беспорядки в США продолжаются с конца мая, когда при задержании полицией в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его заподозрили в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов.

Видео задержания опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею мужчины, закованного в наручники.